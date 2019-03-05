В матчі 26 тур Ла Ліги Леганес мінімально переграв Леванте. Рахунок та огляд матчу читайте на сайті "Футбол 24".

Чемпіонат Іспанії 2018/19, 26 тур

Леганес – Леванте – 1:0

Гол: О. Родрігес, 13

Леганес з Кравцем у складі переміг Леванте. Єдиний гол в матчі на рахунку Оскара Родрігеса на 13 хвилині. Відзначимо, що Кравець відіграв увесь матч, тоді як Лунін просидів усю гру в запасі.

Леганес завдяки цій перемозі набрав 33 очки і піднявся на 11 місце, Леванте з 30 пунктами залишився п'ятнадцятим.