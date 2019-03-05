toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Іспанія
ЗБІРНА УКРАЇНИ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ РЕАЛ МАДРИД - АЯКС БОРУСІЯ ДОРТМУНД - ТОТТЕНХЕМ

Леганес з Кравцем у складі переміг Леванте

00:05 115 Читать на русском
Леганес з Кравцем у складі переміг Леванте
Оскар Родрігес приніс перемогу Леганесу / Сайт Ла Ліги

В матчі 26 тур Ла Ліги Леганес мінімально переграв Леванте. Рахунок та огляд матчу читайте на сайті "Футбол 24".

13’ Оскар Родрігес
 

Чемпіонат Іспанії 2018/19, 26 тур

Леганес – Леванте – 1:0

Гол: О. Родрігес, 13

Леганес з Кравцем у складі переміг Леванте. Єдиний гол в матчі на рахунку Оскара Родрігеса на 13 хвилині. Відзначимо, що Кравець відіграв увесь матч, тоді як Лунін просидів усю гру в запасі.

Леганес завдяки цій перемозі набрав 33 очки і піднявся на 11 місце, Леванте з 30 пунктами залишився п'ятнадцятим.

Теги
Іспанія Леганес Леганес Андрій Лунін Андрій Лунін Леганес - Леванте Василь Кравець Василь Кравець Леванте Леванте
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
  • Соларі: Шкода, що Рамос не зіграє проти Аякса
    Ліга чемпіонів — 4 бер105 Соларі: Шкода, що Рамос не зіграє проти Аякса
20
год
:
19
хв
Реал Мадрид
22:00
Аякс
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук