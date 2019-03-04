Модріч: Аяксу немає чого втрачати, на Реал очікує небезпечна гра

Півзахисник Реала Лука Модріч з обережністю поділився очікуваннями перед матчем-відповіддю 1/8 ЛЧ проти Аякса.

"Не думаю, що Аякс постане іншою командою. Я бачив кілька їхніх матчів. Вони грають однаково вдома і в гостях. Упевнений, що і сюди вони приїдуть з тієї ж самою ідеєю.

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Як на мене, Аяксу завтра майже нічого втрачати. Нас чекає небезпечна гра проти молодої команди. Дев'яносто важких хвилин. Потрібно буде проявити терпіння.

Не хочу нікого виділяти з гравців Аякса. Відразу видно, що у них багато обдарованих футболістів на різних позиціях", – цитує Модріча офіційний сайт УЄФА.

Нагадаємо, перший поєдинок 1/8 фіналу ЛЧ завершився виїзною перемогою Реала над Аяксом (2:1). Матч-відповідь відбудеться завтра, 5 березня, початок о 22:00.

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