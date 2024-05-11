Матч Шахтар – Динамо відбудеться сьогодні, 11 травня, на стадіоні Арена Львів. Стартовий свисток пролунає о 18:00 за київським часом. Дивитися гру онлайн можна у додатку на Setanta Sports, а також на інших провайдерах зі списку UPL.TV. Поєдинок розсудить Віталій Романов.

Надійний букмекер FAVBET пропонує вигідні коефіцієнти на цю подію.

Ліцензія на провадження а діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності від 28.12.2022 року, видана ТОВ БК ФАВБЕТ на підставі Рішення КРАІЛ від 13.12.2022 року за № 433.

"Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйся правил (принципів) відповідальної гри".

Динамо таки зробило це. Під керівництвом Олександра Шовковського команда не зазнала жодної поразки, здобувши 15 перемог у 17 матчах – остання поразка датується 3 листопада, і сталася вона саме в зустрічі з Шахтарем. Цей непереможний стрік дозволив зберегти надії чемпіонство до Класичного дербі, хоча киянам все одно треба молитись. Дистанція між грандами становить чотири очки.

На тлі вражаючої серії Динамо всі якось забули, що у донеччан чемпіонат проходив ще переконливіше. Підопічні Маріно Пушіча виграли 11 матчів УПЛ поспіль (технічний тріумф над Олександрією не рахуємо), а остання поразка сталася аж 12 листопада – 16 турів тому. Крім того, "помаранчево-чорні" вийшли до фіналу Кубка України.

У таблиці очікуваних показників – голів, пропущених, очок – гранди теж у далекому відриві. І це при тому, що добра половина їхніх матчів мала завершитись якоюсь осічкою. У команд виникали проблеми зі створенням моментів проти аутсайдерів, вони допускають прості помилки в обороні під пресингом і користуються перевагою в індивідуальній майстерності та лавці запасних.

Важко пригадати, коли востаннє Динамо і Шахтар підійшли до Класичного в настільки рівній формі. Лідери УПЛ тримають максимальну інтригу. Передбачити результат протистояння дуже непросто, однак невеличку перевагу все ж мають "гірники".

По-перше, їм не обов'язково перемагати – а значить психологічної напруги у футболістів менше, і їм не потрібно зайвий раз ризикувати. По-друге, у Шахтаря грандіозна лава запасних – показовою стала середина другого тайму в "домашці" проти Зорі, коли Маріно Пушіч дозволив собі зняти Судакова й Траоре. Гру посилили Сікан, Марлон Гомес, Егіналду, Кевін і Педрінью, а це ще не було Зубкова...

Ще однією важливою перевагою донеччан є центрбеки, хоча Матвієнко і Бондар (не забуваємо і про Ракицького) набагато кращі в просуванні м'яча, регулярно віддаючи якісні паси між ліній і в глибину. Матвієнко ж здатний навіть канал для передачі створити, відкрившись на чужій половині.

Можна пригадати осіннє Класичне й появу Ракицького. Саме вона зламала Динамо усе й саме його передачі вирішили долю дербі. ЦЗ Динамо ж мають відчутні проблеми в цьому аспекті – особливо в перевірці глибини (простору за лінією оборони).

Втім, центрбеки "гірників" помиляються під тиском як на м'ячі, так і без нього – з Оболонню точність передач уперед просіла до 69% при 15 низьких втратах. В цьому вони не кращі за своїх київських колег. Якщо стабільно пресингувати Шахтар, то його перевагу в першій фазі можна суттєво применшити. Без цього пресингу існує ризик ковтнути п'ять голів, як Кривбас у своєму матчі за перше місце.

Чи здатне Динамо пресингувати? Цілком. І навіть краще за Шахтар. Усі суперники "біло-синіх" скаржаться на фізичну монструозність підопічних Олександра Шовковського – їх неможливо перебігати, вони тільки додають з плином часу. Та і в тактичному плані все виглядає непогано, хоча тривогу викликає наявність Ярмоленка. Він ризикує стати дірою в пресингу (якщо кияни взагалі збираються грати через високий тиск).

В інших аспектах Динамо не те щоб краще за Шахтар – просто зараз команда набагато краща за свою осінню версію. По-перше, з'явилась раціональна й ефективна структура позиційної гри, хоча в режимі вертикального футболу "біло-сині" теж здатні розривати. По-друге, нині у тренерського штабу є кадрова варіативність і можливість посилювати гру.

Мова не тільки про фланги атаки, де ротуються Волошин, Кабаєв і Ярмоленко. Вибір з'явився і ліворуч в обороні, де рівноцінно якісно працюють Дубінчак і Вівчаренко. Поруч з Поповим може зіграти як силовий Дячук, так і тонший Михавко (або ж Сирота з ще кращим першим пасом).

Бражка ж намагалися вчити ролі інсайда, хоча експеримент навряд чи був вдалим – тим не менш, із зон інсайдів Володимир таки давав круті асисти. Ну а поява юного Пономаренка додає можливостей і на позиції форварда.

У всіх інших аспектах гранди приблизно рівні. Вольові характеристики у колективів однаково високі – вони стабільно перемагали за вкрай важких сценаріїв, у максимально важливих матчах. Гейм-менеджмент обох тренерів також подобається – Шовковський і Пушіч швидко приймають рішення, проводять круту роботу над помилками й рідко помиляються із замінами. Крім того, футболісти під їхнім керівництвом помітно розвиваються.

Коли зустрічаються настільки рівні й хороші колективи, у яких ще й кадрових проблем немає, то можливі два варіанти. Матч буде або надзвичайно яскравим, або надзвичайно нудним. Класичне бувало різним, але вже давно не існувало такої інтриги.

Кадрова ситуація

Травмовані: –

Дискваліфіковані: –

Орієнтовні склади на матч Шахтар – Динамо

Шахтар: Різник – Конопля, Бондар, Матвієнко, Азаров – Криськів – Зубков, Бондаренко, Судаков, Кевін – Сікан

Динамо: Бущан – Тимчик, Попов, Дячук, Дубінчак – Бражко – Ярмоленко, Буяльський, Шапаренко, Кабаєв – Ванат

Прогноз букмекерів

Надійний букмекер FAVBET вважає Шахтар фаворитом матчу. На перемогу підопічних Маріно Пушіча дають 2.09, а на тріумф Динамо – 3.60. Нічия була оцінена коефіцієнтом 3.65.

Фахівці очікують на високу результативність. Тотал більше 2.5 оцінюється коефіцієнтом 1.82, аналогічний тотал менше – 2.09. Гол Данила Сікана помножить вашу ставку на 2.50, а Владислава Вана – на 3.00.

Шахтар та Динамо у битві за чемпіонство: козирі на сотні мільйонів, бажання Ахметова може зіграти на руку Шовковському