Моурінью оцінив можливість повернення в Реал

Екс-наставник Манчестер Юнайтед Жозе Моурінью неоднозначно відповів про перспективи побачити португальця в тренерському кріслі мадридського Реала.

"Чи міг би я повернутися в клуб, в якому працював раніше? Якщо це правильний клуб з правильною структурою і правильними амбіціями, то я не бачу в цьому ніяких проблем. Думаю, це справжній привід для гордості, коли клуб, в якому ви вже працювали, хоче вас повернути. Реал – культовий клуб. Вони 13 разів вигравали Лігу чемпіонів.

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Єдиний клуб, після якого я відчував деяке розчарування, – це Манчестер Юнайтед. Коли я пішов, я багато думав про те, чого міг ще досягти з цією командою. Залишаючи інші клуби, я завжди відчував, що віддав все, що міг", – цитує Моурінью beIN SPORTS.

Нагадаємо, Манчестер Юнайтед звільнив 56-річного португальця через незадовільні результати клубу.

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