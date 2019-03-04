Бенатія не вірить в тріумф Ювентуса проти Атлетіко та пояснив, чому покинув туринський клуб

Екс-захисник Ювентуса, а нині гравець Аль-Духайля Мехді Бенатія не надто позитивно оцінює перспективи колишнього клубу в цьогорічному розіграші Ліги чемпіонів.

"Я зовсім не грав, і це спалювало мене зсередини. Я хотів приносити користь команді, в якій я добре себе почував. Коли Бонуччі повернувся в Ювентус, Аллегрі сказав мені, що зосередитися на мені, але все швидко змінилося. Хоча я не злюся на тренера через це.

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Аллегрі проробив гарну роботу в Італії та Лізі чемпіонів, але я сумніваюсь, чи він той, хто здатен привести клуб до перемоги в єврокубку. Сподіваюся, він зможе це зробити", – цитує Бенатія Sky Sport.

Нагадаємо, в першому поєдинку 1/8 фіналу ЛЧ Ювентус несподівано поступився Атлетіко (0:2). Матч-відповідь між цими суперниками відбудеться 12 березня.

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