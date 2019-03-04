toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Ліга чемпіонів
НАПОЛІ - ЮВЕНТУС КАРПАТИ - ЛЬВІВ ЕВЕРТОН - ЛІВЕРПУЛЬ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ РЕАЛ МАДРИД - АЯКС

Бенатія не вірить в тріумф Ювентуса проти Атлетіко та пояснив, чому покинув туринський клуб

18:46 147 Читать на русском
Бенатія не вірить в тріумф Ювентуса проти Атлетіко та пояснив, чому покинув туринський клуб
Мехді Бенатія / Фото Nicolò Campo

Екс-захисник Ювентуса, а нині гравець Аль-Духайля Мехді Бенатія не надто позитивно оцінює перспективи колишнього клубу в цьогорічному розіграші Ліги чемпіонів.

 

"Я зовсім не грав, і це спалювало мене зсередини. Я хотів приносити користь команді, в якій я добре себе почував. Коли Бонуччі повернувся в Ювентус, Аллегрі сказав мені, що зосередитися на мені, але все швидко змінилося. Хоча я не злюся на тренера через це.

Ювентус роздумує над поверненням Конте

Аллегрі проробив гарну роботу в Італії та Лізі чемпіонів, але я сумніваюсь, чи він той, хто здатен привести клуб до перемоги в єврокубку. Сподіваюся, він зможе це зробити", – цитує Бенатія Sky Sport.

Нагадаємо, в першому поєдинку 1/8 фіналу ЛЧ Ювентус несподівано поступився Атлетіко (0:2). Матч-відповідь між цими суперниками відбудеться 12 березня.

Ювентус втримав важку перемогу над Наполі: два різних тайми "б'янконері", вирок для Аллегрі та суддівський скандал

Теги
Ліга чемпіонів Італія Ювентус - Атлетіко Мехді Бенатія Мехді Бенатія Ювентус Ювентус
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
2
год
:
26
хв
Леганес
22:00
Леванте
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук