Голкіпер Реала Андрій Лунін випромінює спокій і впевненість щодо того, хто має зіграти проти Борусії Д у вирішальному єврокубковому матчі.

Український голкіпер Реала Андрій Лунін може не потрапити до стартової одинадцятки на фінал Ліги чемпіонів проти дортмундської Борусії. Іспанські ЗМІ та експерти ламають списи щодо того, хто принесе більше користі у матчі – надійний українець, який своєю грою закрив рота усім скептикам чи досвідчений Тібо Куртуа, який тільки відновився після травми.

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"Фінал Ліги чемпіонів – це такий матч, у якому всі хочуть зіграти. Але мені особисто Анчелотті ще нічого не повідомив, до матчу залишилось багато часу", – передає слова Луніна Defensa Central.

До слова, у поточному сезоні українець провів за Реал 30 матчів у всіх турнірах, в яких пропустив 28 голів (ще у 12 поєдинках відстояв "на нуль").

Нагадаємо, фінал Ліги чемпіонів між Реалом та Борусією Д відбудеться 1 червня на стадіоні Вемблі у Лондоні.

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