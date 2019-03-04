Шевченко оголосив заявку збірної України на матчі з Португалією та Люксембургом – Ракицький поза списком

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко викликав 26 гравців на матчі відбору на Євро-2020 проти Португалії та Люксембургу.

Воротарі: Андрій Пятов (Шахтар), Денис Бойко (Динамо), Андрій Лунін (Леганес, Іспанія).

Захисники: Сергій Кривцов, Богдан Бутко, Микола Матвієнко (всі – Шахтар), Микита Бурда, Артем Шабанов, Віталій Миколенко (всі – Динамо), Олександр Караваєв (Зоря), Едуард Соболь (Яблонець, Чехія).

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Півзахисники: Євген Коноплянка (Шальке, Німеччина), Тарас Степаненко, Марлос, Віктор Коваленко, Сергій Болбат (всі – Шахтар), Сергій Сидорчук, Віктор Циганков, Віталій Буяльський, Микола Шапаренко, Володимир Шепєлєв (всі – Динамо), Олександр Зінченко (Манчестер Сіті, Англія), Руслан Маліновський (Генк, Бельгія), Роман Безус (Гент, Бельгія).

Нападники: Роман Яремчук (Гент, Бельгія), Артем Кравець (Кайсеріспор, Туреччина).

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Резерв: Ігор Пластун (Гент, Бельгія), Іван Петряк (Ференцварош, Угорщина), Роман Зозуля (Альбасете, Іспанія).

До слова, перші матчі відбору на Євро-2020 відбудуться 22 та 25 березня проти Португалії та Люксембургу відповідно. Обидва поєдинки національна команда проведе на виїзді.

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