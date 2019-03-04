Гвардіола визначився з кандидатурами гравців, яких хоче придбати на позицію Зінченка

Головний тренер Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола планує підсилити позицію лівого захисника.

У п'ятницю Пеп повідомив, що хоче придбати гравця на позицію лівого захисника через регулярні травми Бенжаміна Менді. За інформацією Le10Sport, наставник "містян" вже визначився з кандидатурами, яких Гвардіола хоче бачити у Манчестер Сіті.

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Насамперед йдеться про 23-річного захисника Ліона Ферлана Менді та 22-річного оборонця Лестера Бена Чілвела.

Зазначимо контракт Ферлана Менді з Ліоном чинний до червня 2023 року. Transfermarkt оцінює француза у 12 млн євро. Що стосується, Чілвела, то Бен лише в жовтні минулого року продовжив контракт з Лестером до 2024 року. Його трансферну вартість оцінюють у 25 млн євро.

Нагадаємо, українець Олександр Зінченко грає на позиції лівого захисника у тактичних побудовах Хосепа Гвардіоли.

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