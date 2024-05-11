"Ікер Касільяс сказав, що Лунін повинен вийти у фіналі Ліги чемпіонів проти Борусії?

Лунін відреагував на чутки про вихід Куртуа у фіналі Ліги чемпіонів – українець навів серйозний аргумент

Я поважаю те, що говорить Касільяс, і я дуже люблю його, він наша легенда. Але я не хочу вступати у ці дебати. У мене є майже місяць, щоб подумати, хто захищатиме наші ворота на Вемблі", – цитує Анчелотті Madrid Castle.

Нагадаємо, раніше Касільяс заявив, що Тібо Куртуа поки не увійшов у змагальний ритм і місце у воротах Реала на вирішальний матч єврокубка має отримати Андрій Лунін.

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