"Чого не вистачило Динамо, аби перемогти Шахтар? Забитих голів. Чи вгадав зі стартовим складом? Я не знаю, вгадав чи не вгадав. Результату, на жаль, немає. Можна сказати, що не вгадав. Був би результат, не було б того пенальті, чи поставили б штрафний на Буяльському – була б зовсім інша гра.

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Але ми розуміли, що Шахтар – це хороша команда, яка грає в атакувальний футбол. Треба готувати не тільки гру попереду, але і гру в обороні. Прикро програвати такі матчі, які вирішуються завдяки пенальті. Як на мене, він сумнівний. Тим паче кілька таких моментів… Знову ж таки фол на Буяльському, як я вважаю. Але маємо те, що маємо. На жаль, ми не дорахувались дуже багато очок у першій частині.

Що потрібно Динамо зробити за літо, аби стати чемпіонами? Багато речей, про які можна говорити, про які складно говорити. Після завершення сезону буде підготовка національної команди до Євро-2024, також є олімпійська збірна, збірні U-19, U-21. І дуже багато динамівців будуть готуватися в різних збірних. І нам треба розуміти, як ми будемо готуватися до наступного сезону, оскільки поки що дуже багато питань.

Є турнір, досить цікавий, який організовують для гравців, які можуть представляти олімпійську збірну. Але, якщо подивитися його розклад, до семи наших гравців можуть бути запрошені для участі в ньому одразу після завершення чемпіонату України. Він завершиться 17 червня, а наша команда має збиратися десь у 20-х числах.

Тобто, без паузи, без відпочинку, без відновлення їм потрібно знову включатися в роботу. Як їх готувати у цьому плані, я поки не уявляю. Можливо, є сенс нікого нікуди не відпускати, щоб вони добре відпочили, почали нормально працювати з командою й у хороших кондиціях підійшли до Олімпіади, коли вона почнеться. Це мої думки на сьогодні.

Також ви знаєте, що змінено формат єврокубків, є ігри в грудні, січні… Поки логістика для нас незрозуміла, але в голові ми тримаємо багато речей. Як буде далі, я поки не знаю", – наводить слова Шовковського офіційний сайт Динамо.

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