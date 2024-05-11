Останні чотири тури Ла Ліги повинні розкрити вибір наставника мадридців на фінал ЛЧ проти Борусії. Перший сигнал для Андрія Луніна не надто добрий – Тібо Куртуа вийшов проти Гранади і знову оформив "кліншит" після повернення. Післяматчевий коментар Анчелотті оптимізму не додає.

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"У вівторок граємо проти Алавеса. Ми маємо перевірити, чи зможе Мілітао після важкої травми проводити матчі кожні 3 дні. Куртуа повинен грати", – наводить слова Анчелотті Madrid Xtra.

Нагадаємо, Реал завершує чемпіонат матчами проти Алавеса, Вільяреала і Бетіса. Фінал ЛЧ з Борусією Д на Вемблі відбудеться 1 червня.

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