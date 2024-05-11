"Куртуа повинен грати": Анчелотті надіслав Луніну болючий сигнал за 3 тижні до фіналу ЛЧ
Головний тренер Реала Карло Анчелотті напускає тінь на перспективи Андрія Луніна під завісу сезону.
Останні чотири тури Ла Ліги повинні розкрити вибір наставника мадридців на фінал ЛЧ проти Борусії. Перший сигнал для Андрія Луніна не надто добрий – Тібо Куртуа вийшов проти Гранади і знову оформив "кліншит" після повернення. Післяматчевий коментар Анчелотті оптимізму не додає.
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"У вівторок граємо проти Алавеса. Ми маємо перевірити, чи зможе Мілітао після важкої травми проводити матчі кожні 3 дні. Куртуа повинен грати", – наводить слова Анчелотті Madrid Xtra.
Нагадаємо, Реал завершує чемпіонат матчами проти Алавеса, Вільяреала і Бетіса. Фінал ЛЧ з Борусією Д на Вемблі відбудеться 1 червня.
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