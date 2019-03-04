Левченко: Іншого рішення від Шевченка щодо Ракицького і бути не могло

Екс-футболіст збірної України Євген Левченко прокоментував рішення Андрія Шевченка не викликати Ярослава Ракицького до табору збірної.

"Іншого рішення від Шевченка щодо Ракицького і бути не могло. На даний момент, в ситуації, що склалася, абсолютно правильне рішення", – написав Євген Левченко на своїй сторінці у Твіттері.

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До слова, головний тренер збірної України Андрій Шевченко оголосив список гравців, які готуватимуться до кваліфікаційних матчів на Євро-2020 проти Португалії та Люксембургу.

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Нагадаємо, цієї зими Ярослав Ракицький перейшов з донецького Шахтаря у пітерський Зеніт за 10 мільйонів євро.