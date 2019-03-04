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Зінченко потрапив до символічної збірної місяця АПЛ за даними InStat

17:11 808 Читать на русском
Зінченко потрапив до символічної збірної місяця АПЛ за даними InStat
Олександр Зінченко / Twitter Premier League

Захисник Манчестер Сіті Олександр Зінченко провів один з найкращих місяців у складі "містян".

Український універсал потрапив до символічної збірної лютого в АПЛ за даними авторитетного статистичного порталу InStat. Індекс корисності Зінченка склав 321 бал, що є найкращим показником серед лівиих захисників в АПЛ.

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До слова, найкращим гравцем місяця за даними InStat став партнер Олександра – Серхіо Агуеро, який набрав 360 балів.

Зауважимо, що Зінченко провів за Манчестер Сіті 5 матчів у лютому, 4 рази зігравши повний поєдинок. Українець відзначився 2 результативними передачами.

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Теги
Англія Манчестер Сіті Манчестер Сіті Олександр Зінченко Олександр Зінченко Українці за кордоном
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