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Сульшер вірить в камбек Манчестер Юнайтед у дуелі з ПСЖ

21:29 67 Читать на русском
Сульшер вірить в камбек Манчестер Юнайтед у дуелі з ПСЖ
Уле Гуннар Сульшер / Фото beIN SPORTS

Головний тренер Манчестер Юнайтед Уле Гуннар Сульшер вірить у можливий успіх своєї команди у протистоянні плей-офф Ліги чемпіонів проти ПСЖ.

 

"Манчестер Юнайтед зробив багато прекрасних камбеків у своїй історії. Ми вісім разів поспіль перемогли на виїзді, тому впевнені в собі.

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Ми повинні прийняти цей виклик. Це схоже на подолання гірської вершини. Але у нас якісний склад. Хоча подивимося, хто буде готовий до матчу. Це, можливо, зараз найголовніше.

Марсьяль? Не думаю, що нам варто ризикувати його здоров'ям. Він ще не тренувався", – цитує Сульшера офіційний сайт клубу.

Нагадаємо, перший поєдинок 1/8 фіналу ЛЧ завершився виїзною перемогою ПСЖ над МЮ (2:0). Матч-відповідь відбудеться в середу, 6 березня, початок о 22:00.

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