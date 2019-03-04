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Тен Хаг: Ми – Аякс, і нам неважливо, проти кого грати

22:56 54 Читать на русском
Тен Хаг: Ми – Аякс, і нам неважливо, проти кого грати
Ерік Тен Хаг / Фото ФК Реал

Головний тренер Аякса Ерік Тен Хаг впевнено налаштований дати бій Реалу в матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.

 

"Наша мета завтра очевидна, але вона незмінна в кожному матчі – забивати голи. Ми – Аякс, і нам неважливо, проти кого ми граємо. Завжди будемо намагатися домінувати, забивати і перемагати.

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Реалу не допоможе Серхіо Рамос, а це справжній бос на футбольному полі, стовп оборони мадридців. Упевнений, для Реала це не тільки тактична, а й психологічна втрата.

Завтра ми хочемо самі вирішувати свою долю. Всі гравці розуміють, що якщо вони хочуть продовжити боротьбу за титул, то залишився останній шанс", – цитує Тен Хага офіційний сайт УЄФА.

Нагадаємо, перший поєдинок 1/8 фіналу ЛЧ завершився виїзною перемогою Реала над Аяксом (2:1). Матч-відповідь відбудеться завтра, 5 березня, початок о 22:00.

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