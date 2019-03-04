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Соль: Найгірші побоювання підтвердилися, мені знадобиться операція

18:04 1556 Читать на русском
Соль: Найгірші побоювання підтвердилися, мені знадобиться операція
Фран Соль / фото: ФК Динамо

Нападнику Динамо Франу Солю знадобиться операція після травми плеча.

 

"Найгірші побоювання підтвердилися. Мені знадобиться операція після травми плеча... Це найсумніше, що могло статись, враховуючи, який прекрасний період був у мене з командою.

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Але що є, то є, я повинен дивитися вперед. Заздалегідь дякую за підтримку", – написав іспанський нападник Динамо на своїй сторінці в Instagram.

Нагадаємо, наприкінці першого тайму матчу 20 туру УПЛ між Десною та Динамо Соль у боротьбі з Імерековим впав та отримав травму, яка не дозволила йому продовжити зустріч.

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За попередніми оцінками, іспанський нападник пропустить близько двох місяців та не зіграє у матчах 1/8 фіналу Ліги Європи проти Челсі.

Los peores pronósticos se confirman y voy a tener que pasar por quirofano por una lesión de hombro... no puedo estar más triste después del momento tan bonito que estaba viviendo con el @fc_dynamo_kyiv . Es lo que hay...a mirar hacia delante... gracias de antemano por los mensajes de ánimo. The worst predictions are confirmed and I'll have to go through surgery for a shoulder injury ... I can not be sadder after the beautiful moment I was living with the @fc_dynamo_kyiv. It is what it is ... looking forward is the key... thanks in advance for the messages of encouragement. Найгірші прогнози підтверджені, і мені доведеться пройти операцію для травми плеча ... Я не можу бути сумнішим після прекрасного моменту, коли я жив з @fc_dynamo_kyiv. завчасно дякую за заохочення.

Допис, поширений Fran Sol Ortiz (@frank_sol9)

Теги
Динамо Динамо Челсі - Динамо Фран Соль Фран Соль
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