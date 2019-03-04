Соль: Найгірші побоювання підтвердилися, мені знадобиться операція

Нападнику Динамо Франу Солю знадобиться операція після травми плеча.

"Найгірші побоювання підтвердилися. Мені знадобиться операція після травми плеча... Це найсумніше, що могло статись, враховуючи, який прекрасний період був у мене з командою.

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Але що є, то є, я повинен дивитися вперед. Заздалегідь дякую за підтримку", – написав іспанський нападник Динамо на своїй сторінці в Instagram.

Нагадаємо, наприкінці першого тайму матчу 20 туру УПЛ між Десною та Динамо Соль у боротьбі з Імерековим впав та отримав травму, яка не дозволила йому продовжити зустріч.

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За попередніми оцінками, іспанський нападник пропустить близько двох місяців та не зіграє у матчах 1/8 фіналу Ліги Європи проти Челсі.