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Setanta хоче придбати права на трансляцію домашніх матчів Шахтаря, Динамо та СК Дніпро-1 в УПЛ, – ЗМІ

16:23 506 Читать на русском
Setanta хоче придбати права на трансляцію домашніх матчів Шахтаря, Динамо та СК Дніпро-1 в УПЛ, – ЗМІ
Шахтар може змінити телетранслятора / фото: ФК Шахтар

Телекомпанія Setanta Sports хоче вийти на український ринок та почати співпрацю з 2+2.

За інформацією Football.ua, міжнародна спортивна телекомпанія Setanta має намір взяти участь у тендері на придбання телевізійних прав на матчі УПЛ.

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Setanta планує співпрацювати з телеканалом 2+2 та розраховує, що їм вдасться придбати телеправа щонайменше на показ трьох клубів в УПЛ – Шахтаря, Динамо та СК Дніпро-1, який лідирує у Першій лізі України та, вочевидь, буде виступати у елітному дивізіоні в наступному році.

Зазначимо, Setanta Sports базується в Дубліні (Ірландія), і володіє спортивними каналами в Великобританії, США, Канаді, Австралії та Азії. Раніше повідомлялось, що права на показ англійської першості в України придбав холдинг Setanta. Поки що канал не працює в Україні, але планує запуститись у новому сезоні.

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Теги
Шахтар Шахтар Динамо Динамо СК Дніпро-1 СК Дніпро-1
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