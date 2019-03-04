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Караваєв – найкращий гравець 20 туру УПЛ

12:25 146 Читать на русском
Караваєв – найкращий гравець 20 туру УПЛ
Олександр Караваєв / УПЛ

Хавбек Зорі Олександр Караваєв став найкращим гравцем 20 туру УПЛ.

УПЛ на своєму офіційному сайті назвала найкращого гравця 20 туру УПЛ. Ним став хавбек Зорі Олександр Караваєв.

Зоря – Ворскла – 3:0 – відео голів та огляд матчу

Гравець став автором асисту та третього гола у ворота Ворскли (3:0), який вийшов неймовірної краси та допоміг Зорі суттєво збільшити свої шанси на основну "шістку".

Підопічні Юрія Вернидуба набрали 31 очко і перебувають на 4 сходинці в турнірній таблиці чемпіонату.

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Головне Зоря Зоря Олександр Караваєв Олександр Караваєв УПЛ
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