Караваєв – найкращий гравець 20 туру УПЛ

Хавбек Зорі Олександр Караваєв став найкращим гравцем 20 туру УПЛ.

УПЛ на своєму офіційному сайті назвала найкращого гравця 20 туру УПЛ. Ним став хавбек Зорі Олександр Караваєв.

Зоря – Ворскла – 3:0 – відео голів та огляд матчу

Гравець став автором асисту та третього гола у ворота Ворскли (3:0), який вийшов неймовірної краси та допоміг Зорі суттєво збільшити свої шанси на основну "шістку".

Підопічні Юрія Вернидуба набрали 31 очко і перебувають на 4 сходинці в турнірній таблиці чемпіонату.

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