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Вернидуб – найкращий тренер 20 туру УПЛ

14:25 55 Читать на русском
Вернидуб – найкращий тренер 20 туру УПЛ
Юрій Вернидуб / Всеукраїнське об'єднання тренерів з футболу

Юрій Вернидуб став найкращим тренером 20 туру УПЛ.

Всеукраїнське об'єднання тренерів з футболу на своєму офіційному сайті назвало найкращого тренера 20 туру УПЛ. Ним став наставник Зорі Юрій Вернидуб.

Караваєв – найкращий гравець 20 туру УПЛ

Луганська команда вдома розгромила полтавську Ворсклу з рахунком 3:0 і суттєво покращила свої шанси на потрапляння в першу "шістку".

Вернидуб отримав загальну оцінку 4,7, яка стала найвищою серед усіх 12 тренерів УПЛ.

Теги
Головне Юрій Вернидуб Юрій Вернидуб Всеукраїнське об’єднання тренерів з футболу Зоря Зоря
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