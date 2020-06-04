Головні новини футболу 3 червня: Динамо знайшло заміну Михайличенку, українців торгують в Італії, Карпати в самоізоляції

"Футбол 24" презентує дайджест головних новин за 3 червня.

Україна

Київське Динамо розглядає сенсаційну заміну Михайличенка – новим тренером може стати іноземець. Тим часом скаут Великих озвучив цінник Циганкова і Тайсона в Італії – 3 клуби переманюють українців.

Чиновники вважають, що ситуація в Карпатах може призвести до продовження карантину в області. Керманич "левів" Роман Санжар прокоментував стан справ у команді.

Натомість Колос оголосив про підписання першого в своїй історії легіонера з Африки.

Європа

Франкфуртський Айнтрахт розгромив Вердер на виїзді – суперник України на Євро відзначився дублем. Будапештський Гонвед здобув Кубок Угорщини, здолавши команду чотирьох українців.

Лондонський Тоттенхем підтвердив позитивний тест на коронавірус. А в Чемпіоншипі зафіксували 9 випадків зараження COVID-19.

Зате Кріштіану Роналду мотивує Ювентус перед відновленням сезону – показники португальця вражають.

Трансфери

Форвард Лука Йовіч готовий перейти в Мілан – Реал втратить чималу суму на цьому трансфері. Тим часом Ювентус і Рома планують гучний обмін – Фонсека ризикує втратити головну зірку.

Англійський Ліверпуль не зміг переконати Дембеле покинути Барселону. Натомість вінгер погодився змінити Барселону на Ювентус, але є одна проблема.