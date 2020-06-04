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У Чемпіоншипі зафіксували 9 випадків зараження коронавірусом

00:15 34 Читать на русском
У Чемпіоншипі зафіксували 9 випадків зараження коронавірусом
Лідс – Вест Бромвіч / Фото ФК Лідс

У другому за силою дивізіоні Англії пандемія розгулялась не на жарт.

Англійська футбольна ліга (EFL) на своєму офіційному сайті розповіла невтішні результати тестування на коронавірус серед команд Чемпіоншипу.

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Загалом було перевірено 1094 особи, з яких дев'ятеро отримали позитивний результат на COVID-19. Хворих відправили на самоізоляцію.

Нагадаємо, відновлення розіграшу Чемпіоншипу заплановано на 20 червня. Після 37-ми турів впевнено лідирують Лідс та Вест Бромвіч.

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Теги
Чемпіоншип коронавірус Англія Чемпіоншип
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