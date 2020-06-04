У Чемпіоншипі зафіксували 9 випадків зараження коронавірусом

У другому за силою дивізіоні Англії пандемія розгулялась не на жарт.

Англійська футбольна ліга (EFL) на своєму офіційному сайті розповіла невтішні результати тестування на коронавірус серед команд Чемпіоншипу.

Тоттенхем підтвердив позитивний тест на коронавірус

Загалом було перевірено 1094 особи, з яких дев'ятеро отримали позитивний результат на COVID-19. Хворих відправили на самоізоляцію.

Нагадаємо, відновлення розіграшу Чемпіоншипу заплановано на 20 червня. Після 37-ми турів впевнено лідирують Лідс та Вест Бромвіч.

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