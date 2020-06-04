У Чемпіоншипі зафіксували 9 випадків зараження коронавірусом

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Попередник Роналдінью зневажив Чингісхана – Клопп обрав найкращий гол в історії БундеслігиНімеччина — 3 черв 529
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