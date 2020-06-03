Гонвед здобув Кубок Угорщини, здолавши команду чотирьох українців – 36-річний герой повернув титул після 10 років паузи

Гонвед та Мезекевешд визначили володаря Кубка Угорщини 2019/20.

Кубок Угорщини 2019/20, фінал

Гонвед – Мезекевешд – 2:1

Голи: Ловріч, 33, Камбер, 56 – Пекар, 37

У складі гостей виступає відразу четверо українців – голкіпер Рябенко, хавбеки Вайда і Месхі, а також захисник Нестеров. Щоправда, місце у старті отримав лише останній.

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Дебют зустрічі видався вкрай нудним. Команди явно не хотіли ризикувати у такому відповідальному матчі і здебільшого боролися в центрі поля. Спражній вибух стався на 33 хвилині. 36-річний серб Джордже Камбер пробив по воротах Мезекевешда, м'яч рикошетом від Ловріча полетів у сітку. Відповідь була майже миттєвою – Пекар розкішним штрафним з 25 метрів відновив рівновагу.

Мезекевешд провів ще кілька небезпечних атак і пішов на перерву з хорошим настроєм. Втім, друга половина для гостей стала справжнім провалом. Камбера знову забули в карному майданчику, і цього разу ветеран обійшовся без рикошетів – 2:1. Гонвед очікувано відійшов назад, а суперник не міг запропонувати щось цікаве в атаці. За весь другий тайм Нестеров і компанія не завдали жодного удару в площину, змусивши своїх фанатів миритися з поразкою – не допомогли навіть десять компенсованих арбітром хвилин.

Гонвед після більш ніж 10-річної паузи повернув собі Кубок Угорщини. Минулого сезону команда також була вкрай близька до трофею, однак у вирішальному матчі поступилася Фехервару з рахунком 1:2.

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