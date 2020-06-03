"Всі шоковані, команда не тренується взагалі": Санжар – про складну ситуацію в Карпатах

Головний тренер Карпат Роман Санжар розповів про проблеми, які спричинила епідемія коронавірусу в команді.

"Таке в клубі сталося – захворіло багато хлопців, співробітників клубу. Як тут можна почуватися? Звичайно, це неприємна новина, настрій не дуже хороший. Всі шоковані цими даними, адже ніхто не очікував, що може бути така кількість.

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Симптомів ні у кого не було взагалі. Коли ми тренувалися, у всіх міряли температуру. Ні у кого ніяких симптомів не було. Керівництво клубу максимально підтримує гравців і команду. Зробимо все, щоб якомога швидше вийти з цієї ситуації та продовжити чемпіонат. Поки команда не тренується взагалі, вона на ізоляції. Ніякого тренувального процесу немає, навіть індивідуального. У когось є можливість тренуватися, а у когось – ні. Тому поки ми не починали навіть індивідуальний тренувальний процес", – сказав Санжар в коментарі Футбол NEWS.

Нагадаємо, через спалах COVID-19 Карпати не змогли провести поєдинок 24-го туру проти Маріуполя. "Леви" пішли на двотижневий карантин і, як наслідок, пропустять два наступні тури.

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