"Ситуація в Карпатах може призвести до продовження карантину в області", – заступник голови львівської ОДА

Заступник голови львівської ОДА Тарас Грень прокоментував спалах коронавірусу у Карпатах – в області всерйоз занепокоєні ситуацією.

"Ми не виключаємо, що якщо показник інцидентності (кількість нових захворювань на 100 тисяч осіб за тиждень – прим.) буде складати більше 12 одиниць, то в такому випадку в п'ятницю ми не будемо послаблювати карантинні заходи.

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Відповідальність за ті чи інші речі, які відбуваються всередині клубу – це відповідальність керівників. З іншого боку, ми з тривогою ставимося до того, що така кількість гравців інфікована.

Наскільки ми володіємо ситуацією, проводяться додаткові перевірки. Коли будуть дані, тоді ми будемо чітко розуміти. Експрес-тестування, очевидно, не дає 100% гарантій. За будь-яких умов протягом двох днів будемо бачити реальну картину, скільки інфікованих коронавірусом, скільки гравців буде на самоізоляції чи амбулаторному лікуванні", – сказав Грень у коментарі програмі "Футбол NEWS".

Нагадаємо, через спалах COVID-19 у Карпатах команда не змогла провести поєдинок 24-го туру проти Маріуполя. "Леви" пішли на двотижневий карантин і, як наслідок, пропустять два наступні тури – проти Ворскли та СК Дніпро-1 відповідно.

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