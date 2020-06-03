Йовіч готовий перейти в Мілан – Реал втратить чималу суму на цьому трансфері

Форвард мадридського Реала та збірної Сербії Лука Йовіч може продовжити кар'єру в Серії А.

Мілан отримав принципову згоду футболіста на перехід, залишилося остаточно узгодити деталі трансферу з мадридським клубом, повідомляє LBDV.

Реал погодився відпустити Йовіча в Мілан

За інформацією видання, "россонері" планують взяти 22-річного форварда в оренду на 2 сезони з обов'язковим правом викупу за 40 млн євро. Також сербу доведеться піти на зменшення зарплати, яка наразі становить 5 млн на рік.

Нагадаємо, Йовіч перейшов у Реал із франкфуртського Айнтрахта влітку 2019 року. Сума трансферу склала 60 млн євро. У нинішньому сезоні нападник забив 2 голи і віддав 2 результативні передачі в 24 матчах у всіх турнірах на клубному рівні.

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