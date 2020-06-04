Главные новости футбола 3 июня: Динамо нашло замену Михайличенко, украинцев торгуют в Италии, Карпаты на самоизоляции

"Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за 3 июня.

Украина

Киевское Динамо рассматривает сенсационную замену Михайличенко – новым тренером может стать иностранец. Между тем скаут Великих озвучил ценник Цыганкова и Тайсона в Италии – 3 клуба переманивают украинцев.

Чиновники считают, что ситуация в Карпатах может привести к продлению карантина в области. Наставник "львов" Роман Санжар прокомментировал положение дел в команде.

Тем временем Колос объявил о подписании первого в своей истории легионера из Африки.

Европа

Франкфуртский Айнтрахт разгромил Вердер на выезде – соперник Украины на Евро отметился дублем. Будапештский Гонвед завоевал Кубок Венгрии, одолев команду четырех украинцев.

Лондонский Тоттенхэм подтвердил положительный тест на коронавирус. А в Чемпионшипе зафиксировали 9 случаев заражения COVID-19.

Зато Криштиану Роналду мотивирует Ювентус перед восстановлением сезона – показатели португальца впечатляют.

Трансферы

Форвард Лука Йович готов перейти в Милан – Реал потеряет немалую сумму на этом трансфере. Между тем Ювентус и Рома планируют громкий обмен – Фонсека рискует потерять главную звезду.

Английский Ливерпуль не смог убедить Дембеле покинуть Барселону. Зато вингер согласился сменить Барселону на Ювентус, но есть одна проблема.