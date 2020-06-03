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Колос оголосив про підписання першого в своїй історії легіонера з Африки

18:09 301 Читать на русском
Колос оголосив про підписання першого в своїй історії легіонера з Африки
Мамаду Данфа / Сайт Колоса

Колос офіційно підтвердив підсилення свого складу атакувальним півзахисником Мамаду Данфа.

Сенегалець перейшов до новачка УПЛ із рідного Каса Спортс, повідомляє офіційний сайт ковалівців.

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Жодних подробиць угоди та особистого контракту гравця Колос не додає. 19-річний сенегалець грає на позиції правого вінгера. Це буде його перший досвід виступів у Європі. За свою національну команду Данфа дебютував у серпні минулого року в матчі проти Ліберії (3:0).

Колос підкреслює, що Мамаду став першим африканським легіонером в історії клубу, він виступатиме під номером 94.

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Трансфери Колос Колос Трансфери чемпіонату України Мамаду Данфа Мамаду Данфа
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