Айнтрахт розгромив Вердер на виїзді – суперник України на Євро відзначився дублем

У перенесеному матчі 24-го туру Бундесліги Айнтрахт завдяки голам Андре Сілви та Штефана Ільсанкера переграв Вердер (3:0).

Вердер в разі перемоги над Айнтрахтом піднявся б у зону плей-офф за єврокубки, від якої і до порятунку із зони вильоту недалеко – та і шанси на успіх були, враховуючи останні результати "музик" (дві перемоги, одна нічия). Втім, особливого бажання атакувати ні бременці, ні франкфуртці в першому таймі не демонстрували, обмінявшись кількома не дуже гострими ударами. Для голкіперів вони не стали проблемою.

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Другий тайм розвивався у схожому руслі, але, на біду Вердера, суперник почав забивати. На 61-й хвилині голом відзначився Андре Сілва, який влучно пробив головою після навісу Костіча з лівого флангу – 0:1. Флоріан Кофельдт спробував змінити хід зустрічі чотирма замінами, його візаві Аді Хюттер відповів трьома. Краще спрацювали рішення швейцарця: на 81-й хвилині хавбек збірної Австрії Штефан Ільсанкер вийшов на поле й за кільканадцять секунд замкнув подачу з кутового – 0:2. На 90-й же австрієць оформив дубль, знову пробивши головою – 0:3.

Таким чином, Айнтрахт набрав 35 очок, піднявшись на 11 сходинку в турнірній таблиці Бундесліги. Вердер, маючи в активі лише 25 залікових балів, йде передостаннім.

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