Роналду мотивує Ювентус перед відновленням сезону – показники португальця вражають

Нападник Ювентуса Кріштіану Роналду готується яскраво завершити сезон, призупинений через пандемію коронавірусу.

Роналду прибув на чергове тренування туринського клубу за чотири години до початку занять, повідомляє AS. Португалець позаймався самостійно. Після цього до нього приєдналися партнери, які прибули на базу пізніше.

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За інформацією видання, результати тестів Роналду доводять, що його зусилля не минули марно. Наразі Кріштіану перебуває у кращій формі, ніж він був до карантину. У нинішньому сезоні 35-річний форвард зіграв 22 матчі чемпіонату Італії, в яких став автором 21 забитого м'яча та віддав три результативні передачі

Нагадаємо, поновлення чемпіонату Італії планується на 20 червня. Перед цим будуть зіграні півфінали та фінал Кубка Італії – суперником Ювентуса в 1/2 є Мілан.

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