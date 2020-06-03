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Ліверпуль не зміг переконати Дембеле покинути Барселону

16:59 42 Читать на русском
Ліверпуль не зміг переконати Дембеле покинути Барселону
Усман Дембеле / фото: Барселона

Нападник Барселони Усман Дембеле не має великого бажання покидати команду під час літнього трансферного вікна.

Кілька днів тому каталонський клуб отримав пропозицію щодо гравця від Ліверпуля, повідомляє журналіст Джанлука Ді Марціо на своєму офіційному сайті.

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За інформацією джерела, "червоні" планували взяти Усмана в платну оренду з правом подальшого викупу. Однак від переходу відмовився сам Дембеле. Француз дав зрозуміти, що хоче залишитися в Барселоні. Раніше повідомлялося, що "синьо-гранатові" прагнуть попрощатися з 23-річним вінгером.

Нагадаємо, Дембеле перебрався в Барселону із дортмундської Борусії влітку 2017 року за 125 млн євро. У нинішньому сезоні француз провів лише 5 матчів в Ла Лізі, в яких забив 1 м'яч. Востаннє нападник виходив на поле ще в листопаді минулого року.

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Ліверпуль Ліверпуль Барселона Барселона Англія Усман Дембеле Усман Дембеле
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