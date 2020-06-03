Динамо розглядає сенсаційну заміну Михайличенка – новим тренером може стати іноземець

Ерол Булут, який має досвід виступів у чемпіонаті України, міг би очолити київське Динамо після Олексія Михайличенка, запевняє турецька преса. Кандидатура начебто навіть виникла всередині клубу.

Булута сватають у топ-клуби Туреччини, але не тільки. Якщо Фенербахче не поспішить, воно втратить можливість підписати 45-річного фахівця, народженого в Західній Німеччині. На горизонті з'явився серйозний конкурент для турецьких грандів – "один з найшанованіших клубів Європи", як пише Fotospor.

Президент Динамо розчарований результатами команди під керівництвом легендарного Олексія Михайличенка, а великий відрив від Шахтаря змушує його шукати нового тренера, продовжує джерело.

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Спочатку Ігор Суркіс хотів повернути Сергія Реброва, однак останній нібито не бажає повертатися в Київ. Турецький ЗМІ називає цікаву причину – мовляв, наставник Ференцвароша так настраждався у процесі розлуки з Динамо, що не очолить клуб, поки там головує нинішній президент.

Відтак спортивний директор київського клубу Володимир Безсонов запропонував кандидатуру Булута, який грав 2 сезони за Металург Донецьк і має знати мову. Колишній захисник Фенербахче також виступав за німецькі Айнтрахт та Мюнхен 1860.

Додамо, що іншим плюсом Ерола можуть бути його солідні результати зі скромними клубами в Туреччині. Єні Малатьяспор за пару років підняв із середняка в топ-5 та вивів у єврокубки. Зараз же близький до фіналу Кубка Туреччини з Аланьяспором. Команда Булута випереджає іменитий Фенербахче в Суперлізі і має пристойні шанси на 5-е місце. Його контракт з Аланьяспором чинний до кінця сезону 2019/20

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