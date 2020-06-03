Тоттенхем підтвердив позитивний тест на коронавірус

Насторожуючі результати тестування надійшли з Туманного Альбіону.

У Тоттенхемі виявили одну особу з коронавірусом, повідомляє офіційний сайт клубу.

Карпати офіційно пішли на двотижневий карантин через коронавірус

Хто саме захворів, гравець чи працівник "шпор", – не зазначається. Загалом було протестовано 1197 осіб в рамках Прем'єр-ліги, підтверджений лише один випадок.

Лондонський клуб заявив, що продовжить підготовку до відновлення сезону АПЛ згідно з медичним протоколом. Нагадаємо, чемпіонат Англії планує своє повернення 17 червня.

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