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Тоттенхем підтвердив позитивний тест на коронавірус

18:59 226 Читать на русском
Тоттенхем підтвердив позитивний тест на коронавірус
Жозе Моурінью / Фото Diario AS

Насторожуючі результати тестування надійшли з Туманного Альбіону.

У Тоттенхемі виявили одну особу з коронавірусом, повідомляє офіційний сайт клубу.

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Хто саме захворів, гравець чи працівник "шпор", – не зазначається. Загалом було протестовано 1197 осіб в рамках Прем'єр-ліги, підтверджений лише один випадок.

Лондонський клуб заявив, що продовжить підготовку до відновлення сезону АПЛ згідно з медичним протоколом. Нагадаємо, чемпіонат Англії планує своє повернення 17 червня.

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Теги
коронавірус Англія Тоттенхем Тоттенхем
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