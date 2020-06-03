Ювентус і Рома планують гучний обмін – Фонсека ризикує втратити головну зірку

Італійські гранди готові здивувати трансферний ринок відразу кількома обмінами.

Ювентус і Рома, передусім, працюють над формулою обміну Федеріко Бернардескі та Ніколо Дзаньйоло, повідомляє Tuttosport.

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Не виключено, що "вовки" отримають на додачу ще одного гравця або доплату, адже Дзаньйоло під керівництвом Паулу Фонсеки став справжньою зіркою і відкриттям сезону Серії А, поки не отримав травму.

Також представники клубів мають намір найближчим часом обговорити майбутнє Джастіна Клюйверта, Даніеле Ругані, Дженгіза Ундера, Роландо Мандрагори і Бріана Крістанте.

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