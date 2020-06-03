Динамо хоче набагато більше: скаут Великих озвучив цінник Циганкова і Тайсона в Італії – 3 клуби переманюють українців

Відомий скаут Алекс Великих розповів про інтерес клубів Серії А до українських футболістів.

"Гравці з українського чемпіонату цікавлять італійські клуби, але ціни на цих футболістів надто високі. Конкретизувати дуже складно, тому що йдуть переговори. Можу сказати, що Сампдорія, Фіорентина, Рома – активно відслідковують українських футболістів.

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Ціна на топ-футболістів? Дуже складно сказати. Наприклад, Тайсона Рома взяла б безкоштовно, оскільки трансфер вони не потягнуть. Якби Циганкова за 14-15 мільйонів продали – умовний Лаціо або Фіорентина взяли б його. Але ціна на Циганкова не 13-15 мільйонів, а набагато вища", –сказав Великих у програмі "Залишайся з футболом".

Нагадаємо, у поточному сезоні Циганков провів в УПЛ 20 матчів, в яких забив 8 голів і віддав 5 результативних передач. Вимушена пауза, викликана COVID-19, знизила вартість 22-річного півзахисника на Transfermarkt з 20 до 16 млн євро.

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