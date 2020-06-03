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Дембеле погодився змінити Барселону на Ювентус – є одна проблема

12:13 396 Читать на русском
Дембеле погодився змінити Барселону на Ювентус – є одна проблема
Усман Дембеле / фото: Барселона

Вінгер іспанської Барселони Усман Дембеле може продовжити свою кар'єру в чемпіонаті Італії.

Туринський Ювентус розглядає можливість здійснення трансферу Усмана Дембеле з Барселони, повідомляє Calciomercato.com.

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За інформацією видання, над угодою працює спортивний директор туринського Ювентуса Фабіо Паратічі. Французький вінгер вже дав попередню згоду на переїзд в туринський клуб. Проблемою може стати вартість француза. Ювентус не планує платити великі гроші за гравця, який часто потрапляє до лазарету, а Барса не може дозволити собі зробити значну знижку.

Нагадаємо, Дембеле перебрався в Барселону із дортмундської Борусії влітку 2017 року за 125 млн євро. У нинішньому сезоні француз провів лише 5 матчів в Ла Лізі, в яких забив 1 м'яч. Востаннє нападник виходив на поле ще в листопаді минулого року.

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Теги
Ювентус Ювентус Італія Барселона Барселона Усман Дембеле Усман Дембеле Фабіо Паратічі
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