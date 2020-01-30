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Рух оголосив про підписання Бандури

17:14 978 Читать на русском
Рух оголосив про підписання Бандури
Олександр Бандура / Сайт Руха

Екс-голкіпер Львова Олександр Бандура продовжить кар'єру у складі Руху.

Лідер Першої ліги на своєму офіційному сайті оголосив про перехід досвідченого воротаря на правах вільного агента.

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Бандура підписав з львів'янами контракт на 1,5 року, він виступатиме під номером 33. Попереднім клубом голкіпера був Львів, за який він провів 30 матчів у минулому сезоні та першій частині поточного. Також Бандура захищав кольори Вереса, Фенікса і донецького Металурга.

Нагадаємо, Рух пішов на зимову перерву у статусі лідера Першої ліги, але змінив головного тренера. Замість Леоніда Кучука команду очолив Юрій Бакалов.

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