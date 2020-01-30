Опанасенко став гравцем Ворскли

Полтавська Ворскла продовжує підсилюватися перед стартом весняної частини чемпіонату. Черговим новачком команди Юрія Максимова став досвідчений оборонець Євген Опанасенко.

29-річний бек оформив повернення із турецької Суперліги. Про трансфер оголосив офіційний сайт Ворскли.

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Останні півтора року Опанасенко провів у Коньяспорі. Проте, закріпитися у складі середняка чемпіонату Туреччини так і не зумів. У його активі лише 10 матчів у всіх турнірах. До того ж, востаннє Опанасенко потрапляв до заявки Коньяспора на матч ще в серпні 2019-го. Деталі угоди оборонця з Ворсклою наразі невідомі.

До слова, Євген Опанасенко є вихованцем запорізького Металурга. Також він виступав за Зорю і Чорноморець.

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