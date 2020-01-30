toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Україна
ШАХТАР - СЛОВАЦКО ТРАНСФЕРИ МАНЧЕСТЕР СІТІ - МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД

Опанасенко став гравцем Ворскли

15:28 803 Читать на русском
Опанасенко став гравцем Ворскли
Опанасенко та Максимов / ФК Ворскла

Полтавська Ворскла продовжує підсилюватися перед стартом весняної частини чемпіонату. Черговим новачком команди Юрія Максимова став досвідчений оборонець Євген Опанасенко.

29-річний бек оформив повернення із турецької Суперліги. Про трансфер оголосив офіційний сайт Ворскли.

Сілас може опинитися в Карпатах

Останні півтора року Опанасенко провів у Коньяспорі. Проте, закріпитися у складі середняка чемпіонату Туреччини так і не зумів. У його активі лише 10 матчів у всіх турнірах. До того ж, востаннє Опанасенко потрапляв до заявки Коньяспора на матч ще в серпні 2019-го. Деталі угоди оборонця з Ворсклою наразі невідомі.

До слова, Євген Опанасенко є вихованцем запорізького Металурга. Також він виступав за Зорю і Чорноморець.

Динамо, Селюк і його клієнти: що не так із двома новачками киян?

blog_ava
"Мазяр триповерховим гнув – до бійки доходило": лідер Колоса – про втрачений шанс у Динамо і півня на тренуванні Вереса
12:00
5972
Теги
Трансфери Трансфери чемпіонату України Головне Українці за кордоном Коньяспор Коньяспор Євген Опанасенко Євген Опанасенко Ворскла Ворскла
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
  • Ісмаїлі травмувався у спарингу проти Словацко
    Україна — 10:13894 Ісмаїлі травмувався у спарингу проти Словацко
2
год
:
48
хв
Барселона
20:00
Леганес
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук