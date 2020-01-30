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Валенсія орендувала півзахисника Роми Флоренці

19:45 94 Читать на русском
Валенсія орендувала півзахисника Роми Флоренці
Алессандро Флоренці / ФК Валенсія

Вінгер збірної Італії Алессандро Флоренці продовжить кар’єру у Ла Лізі.

Іспанська Валенсія досягла домовленості з італійською Ромою щодо оренди півзахисника "вовків" Алессандро Флоренці, повідомляє офіційний сайт "кажанів".

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28-річний гравець збірної Італії гратиме за свій новий клуб до 30 червня 2020 року. Деталі угоди не повідомляються, однак раніше зазначалось, що Валенсія візьме Флоренці в оренду до кінця поточного сезону з обов'язковим викупом в липні за 16 млн євро.

Нагадаємо, Флоренці – вихованець римського клубу. Авторитетний портал Transfermarkt оцінює гравця у 20 мн євро.

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