Валенсія орендувала півзахисника Роми Флоренці

Вінгер збірної Італії Алессандро Флоренці продовжить кар’єру у Ла Лізі.

Іспанська Валенсія досягла домовленості з італійською Ромою щодо оренди півзахисника "вовків" Алессандро Флоренці, повідомляє офіційний сайт "кажанів".

Фонсека оформив трансфер чергового іспанця

28-річний гравець збірної Італії гратиме за свій новий клуб до 30 червня 2020 року. Деталі угоди не повідомляються, однак раніше зазначалось, що Валенсія візьме Флоренці в оренду до кінця поточного сезону з обов'язковим викупом в липні за 16 млн євро.

Нагадаємо, Флоренці – вихованець римського клубу. Авторитетний портал Transfermarkt оцінює гравця у 20 мн євро.

Кубок Іспанії: Валенсія дотиснула Леонесу у серії пенальті, Вільяреал вибив Райо Вальєкано