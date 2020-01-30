Герта оголосила про підписання Пйонтека – нападник став найдорожчим придбанням клубу

Форвард збірної Польщі Кшиштоф Пйонтек продовжить кар’єру у Бундеслізі.

Нападник Мілана Кшиштоф Пйонтек став гравцем берлінської Герти, повідомляє офіційний сайт німецького клубу.

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24-річний футболіст підписав зі своєю новою командою угоду до червня 2025 року. "Россонері" отримають за поляка 27 млн євро – цей трансфер став найдорожчим в історії "старої дами".

Нагадаємо, Пйонтек опинився у Серії А влітку 2018 року, перейшовши у Дженоа з польської Краковії за 4,5 млн євро. Вже за пів року Мілан виклав за поляка 38 млн євро. У поточному сезоні Пйонтек зіграв за італійську команду у 20 матчах, в яких зумів 5 разів відзначитись у воротах суперника і ще одного разу асистував своєму партнеру по команді.

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