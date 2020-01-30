toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Німеччина
ШАХТАР - СЛОВАЦКО УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ТРАНСФЕРИ

Герта оголосила про підписання Пйонтека – нападник став найдорожчим придбанням клубу

20:22 356 Читать на русском
Герта оголосила про підписання Пйонтека – нападник став найдорожчим придбанням клубу
Кшиштоф Пйонтек / Фото з соцмереж

Форвард збірної Польщі Кшиштоф Пйонтек продовжить кар’єру у Бундеслізі.

Нападник Мілана Кшиштоф Пйонтек став гравцем берлінської Герти, повідомляє офіційний сайт німецького клубу.

Сусо перебрався до Севільї

24-річний футболіст підписав зі своєю новою командою угоду до червня 2025 року. "Россонері" отримають за поляка 27 млн євро – цей трансфер став найдорожчим в історії "старої дами".

Нагадаємо, Пйонтек опинився у Серії А влітку 2018 року, перейшовши у Дженоа з польської Краковії за 4,5 млн євро. Вже за пів року Мілан виклав за поляка 38 млн євро. У поточному сезоні Пйонтек зіграв за італійську команду у 20 матчах, в яких зумів 5 разів відзначитись у воротах суперника і ще одного разу асистував своєму партнеру по команді.

РБ Лейпциг сенсаційно поступився Айнтрахту, Борусія М здолала Майнц, Вольфсбург програв Герті: 19-й тур Бундесліги

blog_ava
Головні новини футболу 29 січня: МЮ виграв дербі та узгодив гучний трансфер, Шахтар зазнав першої поразки на зборах
07:00
2383
Теги
Німеччина Трансфери Трансфери Мілана Трансфери Чемпіонату Італії Трансфери Чемпіонату Німеччини Кшиштоф Пйонтек Кшиштоф Пйонтек Мілан Мілан Герта Герта
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
1
дн
:
17
год
:
15
хв
Гранада
14:00
Еспаньйол
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук