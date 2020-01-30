Шахтар завершив перший збір перемогою над Словацко – Каштру дивовижно вгадав із заміною

"Гірники" мінімально здолали Словацко (1:0) на зборах у Туреччині завдяки голу Коваленка. Звіт про матч читайте на "Футбол 24".

Товариський матч

Шахтар – Словацко – 1:0

Гол: Коваленко, 57

Шахтар: Пятов – Болбат (Кирюханцев, 87), Хочолава, Матвієнко, Ісмаїлі (Бондар, 36) – Степаненко (Антоніо, 75), Патрік – Коноплянка (Коваленко, 56), Марлос (Тете, 75), Тайсон – Мораєс (Сікан, 82).

Шахтар на першому тренувальному зборі здолав польський Лех, розписав нічию з Войводиною та поступився Пролетеру. На останній поєдинок перед поверненням до України Луїш Каштру вирішив поставити склад, близький до оптимального. Варто відзначити появу Хочолави в центрі оборони замість Кривцова та вихід у старті Коноплянки. Євген несподівано розпочав на правому фланзі атаки, тоді як зліва з'явився Тайсон, а в ролі "десятки" – Марлос.

Шахтар – Пролетер: перша поразка у 2020 році, непереконливі резервісти і проблеми перед Бенфікою

Чемпіон України діяв у своєму стилі: будував атаки через короткий/середній пас, грамотно вправлявся з м'ячем, розігрував цікаві комбінації. Щоправда, в завершальній стадії бракувало гостроти. Мораєс погано пробив головою після подачі з правого флангу, Коноплянка здалеку запустив м'яч над воротами, удар Марлоса заблокували.

Словацко свої атаки доводив до логічного завершення, однак вони були рідкісними й не надто небезпечними. Як от активність на старті зустрічі, коли надійно зіграв Пятов, чи удари з-за меж карної зони, коли м'яч пролітав у метрах від цілі.

У Шахтаря традиційно цікавіше виглядав лівий фланг, де добре підтримував атаку Ісмаїлі. Бразильський фулбек чудово викотив на лінію штрафного майданчика, але Марлос пробив надто слабко. Через декілька хвилин Ісмаїлі обігрався з Патріком (Алан виконав елегантний парашутик) і розстріляв ближній кут – голкіпер Словацко був на місці.

Неприємна ситуація виникла на 34-й хвилині. Ісмаїлі погано приземлився на газон і травмував праву руку. Фулбек довго отримував допомогу, після чого з явними больовими відчуттями пішов з поля. На його позицію перемістився Матвієнко, а в центр оборони вийшов Бондар.

У другій половині першого тайму гольових моментів, по суті, не було. Коноплянка ще раз погано вистрелив здалеку, а Тайсон, обігравшись з Мораєсом, слабко ткнув м'яч у напрямку воріт. На протилежному кінці чехи подавали у володіння Пятова, але хорошого акцентованого удару завдати не могли.

По перерві картина матчу не змінилася – Шахтар комбінував, проте моменти виникали рідко. Словацко потурбував Пятова гарматним пострілом після стандарту – капітан впорався. Серед донеччан в активності додав Болбат, який постійно створював ширину на правому фланзі в позиційних атаках.

А найбільшу користь Сергій приніс у контратаці. Шахтар на 57-й хвилині розігнав хороший випад у дві передачі та відкрив рахунок у зустрічі – Болбат асистував Коваленку. Віктор увійшов у гру хвилиною раніше, замінивши Коноплянку, а забив ледь не першим дотиком до м'яча.

Шахтар повів у рахунку та намагався зберігати контроль над ігровою ситуацією. Втім, якщо перепасовки в центрі поля залишилися, то гострота на чужій половині зникла зовсім. До того ж "гірники" частіше почали пропускати випади на власні ворота. Юрошка з вигідної позиції не влучив у ціль, а от стандарт змусив Пятова попрацювати. Український голкіпер зафіксував м'яч на лінії воріт, коли футболісти Словацко виграли боротьбу на дальній стійці.

Підопічні Луїша Каштру все ж відповіли парою непоганих атак правим краєм. Марлос підключив Болбата – простріл фулбека перехопили. Тете цікаво розіграв з Тайсоном – цей простріл у штрафному майданчику не зустрів ніхто. Юний вінгер взагалі дуже непогано зловив ритм гри. Декілька разів загострив, а на останніх хвилинах пробив у площину.

Матч завершився мінімальною перемогою Шахтаря – 1:0. Перший тренувальний збір підійшов до кінця, вже сьогодні "гірники" повертаються з Туреччини в Україну.

Шахтар – Войводина: красивий гол Патріка врятував від поразки, між основою атаки "гірників" і резервом прірва