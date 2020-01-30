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Динамо більше, ніж Шахтар – УПЛ оприлюднила повний список матчів, на яких буде застосований VAR

19:06 634 Читать на русском
Динамо більше, ніж Шахтар – УПЛ оприлюднила повний список матчів, на яких буде застосований VAR
Робота системи VAR / Фото з відкритих джерел

Українська асоціація футболу визначилася з поєдинками внутрішньої арени, на яких головним суддям допомагатиме Відеоасистент арбітра.

Календар матчів УПЛ і Кубка України, на яких буде застосовуватися система VAR, був опублікований на офіційному сайті УАФ.

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Відзначимо, що систему планують використовувати на п'яти матчах київського Динамо і лише на двох поєдинках донецького Шахтаря.

19 тур УПЛ

Динамо – Ворскла

Шахтар – Десна

20 тур УПЛ

СК Дніпро-1 – Динамо

Зоря – Олімпік

21 тур УПЛ

Динамо – Колос

Шахтар – СК Дніпро-1

22 тур УПЛ

Олександрія – Динамо

СК Дніпро-1 – Маріуполь

1/4 фіналу Кубка України

Динамо – Олександрія

Десна – Ворскла

Зазначається, що до календаря можуть бути внесені корективи, залежно від можливих змін на підставі рішень, ухвалених УПЛ та УАФ.

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Теги
УАФ Кубок України УПЛ Відеоасистент арбітра (VAR)
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