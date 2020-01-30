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Лунін вражає іспанців топ-технікою: українець за кілька тижнів в Ов'єдо вже встиг отримати 2 визнання

30 січня 22:30 1489 Читать на русском
Лунін вражає іспанців топ-технікою: українець за кілька тижнів в Ов'єдо вже встиг отримати 2 визнання
Андрій Лунін перед матчем Ов'єдо – Альбасете

Андрій Лунін готується покращити статистику домашніх матчів свого клубу. Якщо Ов'єдо хоче вижити в Сегунді, потрібно перемагати Альбасете Романа Зозулі.

Лунін привернув увагу Зідана своїми виступами в оренді. Іспанські ЗМІ пишуть, що наставник Реала нарешті має причини не забувати про українця, адже "його ситуація змінилася на 180 градусів". Рівно 2 тижні тому він прибув до складу Ов'єдо, щоб миттєво отримати звання голкіпера №1. За цей час провів 3 матчі. Якщо в першому припустився прикрої помилки та отримав погані оцінки, а у другому "також дав причини для стурбованості", то третій став однозначно позитивним.

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Ла Ліга виділила його сейви в битві з Жироною окремим відео (дивіться за переходом на YouTube), назвавши топовою техніку українського стража воріт. А ось компанія Fútbol Mahou, яка визначає найкращих гравців місяця у клубах Прімери і Сегунди, озвучила 6 претендентів на це звання в Ов'єдо. І серед них опинився Лунін, хоча провів у команді лише днів 15. Наразі екс-воротар Зорі має мало лайків і ретвітів, як партнери, але ще не вечір – голосування стартувало сьогодні.

Нагадаємо, 2 лютого 2020 року Ов'єдо може відправити команду Зозулі в зону вильоту другого іспанського дивізіону. Початок битви українців, які раніше виступали у Дніпрі, о 21:30 за київським часом. Онлайн-трансляцію матчу можна буде переглянути на "Футбол 24".

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