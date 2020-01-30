Рома оголосила про підписання форварда Барселони Переса

Нападник Барселони Карлес Перес продовжить кар'єру в Серії А.

Карлес Перес захищатиме кольори римлян мінімум до завершення нинішнього сезону, повідомляє офіційний сайт Роми.

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"Вовки" матимуть право першочергово викупу гравця за 11 млн євро. Якщо 21-річний нападник проявить себе в Італії, то римляни підпишуть з ним повноцінний контракт до літа 2024 року.

В поточному сезоні Ла Ліги Перес провів лише один матч, в якому все ж зумів відзначитись голом.

Після 21-го туру Серії А Рома перебуває на 4-й сходинці, маючи в активі 39 очок.

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