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Барселона вийшла у чвертьфінал Кубка Іспанії, розгромивши Леганес – каталонці здобули найбільшу перемогу при Сетьєні

21:55 619 Читать на русском
Барселона вийшла у чвертьфінал Кубка Іспанії, розгромивши Леганес – каталонці здобули найбільшу перемогу при Сетьєні
Барселона – Леганес: звіт на матч 1/8 фіналу Кубка Іспанії

Леганес завершив свої виступи в Кубку Іспанії, зазнавши нищівної поразки від Барселони у виїзному матчі на Камп Ноу.

4’ Антуан Грізманн
28’ Клеман Лангле
59’ Ліонель Мессі
78’ Артур
89’ Ліонель Мессі
 
4’ Антуан Грізманн
28’ Клеман Лангле
59’ Ліонель Мессі
78’ Артур
89’ Ліонель Мессі

Матч розпочався без розвідки, з несподіваним ударом Леганеса на 20-й секунді зустрічі (Брейтвейт неточно стріляв з дистанції) та високим пресингом з боку гостей. Втім, Барселону це збило з пантелику. Забравши м'яч під власний контроль, каталонці відкрили рахунок вже на 4-й хвилині: Мессі запустив Семеду у прорив правим флангом на край штрафного, а той викотив передачу за спини захисникам на Грізманна – Антуан другим дотиком спокійно відправив сферу у ворота.

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На 9-й хвилині "блаугранас" провели другий гол з комбінації, започаткованої все тим же Мессі й завершеної Відалем. Артуро пробивав з метру, Куельяр парирував, а Грізманн тут же зіграв на добиванні – втім, взяття воріт скасували через офсайд у Альби. Леганес огризнувся дальнім пострілом Меси на 12-й хвилині (повз дальню стійку) та дуже неточним ударом Руйбаля на 14-й, однак ледь не пропустив на 17-й внаслідок поперечної передачі Де Йонга на лівий край штрафного – Фаті дотепно пропустив її на Альбу, а Жорді потужно пробив у правий нижній. Поруч з каркасом.

В другій половині першого тайму перевага Барселони стала тотальною, що вилилося у кілька моментів. Так, на 19-й хвилині Відаль стріляв з гострого кута в зовнішню сторону сітки, на 26-й Лангле слабенько пробивав головою з подачі Мессі, а на 27-й Грізманн завдав удару з лівого краю штрафного в правий нижній кут – рикошет від Авазіема врятував Леганес, але ненадовго. За кільканадцять секунд Лео навісив з кутового на ближню стійку, а Лангле замкнув головою під дальню – 2:0.

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Леганес ледь не відіграв цей гол на 32-й хвилині після прориву Оскара Родрігеса на край карного майданчика та удару в дальню дев'ятку. М'яч рикошетом полетів над поперечкою на корнер, подачу з якого замикав Авазіем – вище воріт. Це був останній небезпечний момент у першому таймі. Поступово Барса забрала "круглого" під контроль і змусила сидіти гостей в обороні. "Пепінерос" доволі успішно тримали каталонців на дистанції, відправившись на перерву без третього пропущеного гола.

Старт другого тайму мало чим відрізнявся від завершення першого. Леганес оборонявся, навіть не думаючи про атаку, а каталонці ліниво катали м'яч на чужій половині поля, завдавши всього одного неточного удару на 53-й хвилині. Тренер гостей Хав'єр Агірре повірив, що зможе зачепитися за нічию, випустивши на поле Кевіна Родрігеса та Хаві Ерасо, однак вже на 59-й хвилині каталонці закрили інтригу. Мессі отримав передачу від де Йонга на хід правим флангом, увірвався на край штрафного, прибрав Авазіема, протаранив Сіоваса й пробив з рикошетом від Таріна – м'яч полетів під ліву стійку в протихід Куельяру. 3:0!

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Після цього все стало зрозуміло. Агірре випустив в атаку юного Пломера, а Сетьєн послідовно зняв з гри Відаля, Альбу та Грізманна, кинувши у бій Ракітіча, Фірпо та Артура. Каталонці продовжили катати м'яч на чужій половині поля без особливого загострення, а Леганес взагалі нічим не міг відповісти. Зрештою, такий хід гри призвів до четвертого гола: на 78-й хвилині Фаті запоров вихід віч-на-віч з Куельяром, Мессі зіграв на добиванні й влучив у Авазіема, який стояв на лінії – втім, тут же на м'ячі опинився Артур. На 89-й же Лео поставив крапку в матчі, реалізувавши вихід сам-на-сам з голкіпером.

Зрештою, Барселона впевнено довела матч до найбільшої перемоги під керівництвом Кіке Сетьєна – 5:0. Каталонці святкують вихід у четвертьфінал Кубка. Там на неї вже чекають Реал, Валенсія, Атлетік, Вільяреал, Сосьєдад та Гранада.

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