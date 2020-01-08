Барселона вийшла у чвертьфінал Кубка Іспанії, розгромивши Леганес – каталонці здобули найбільшу перемогу при Сетьєні

Леганес завершив свої виступи в Кубку Іспанії, зазнавши нищівної поразки від Барселони у виїзному матчі на Камп Ноу.

Матч розпочався без розвідки, з несподіваним ударом Леганеса на 20-й секунді зустрічі (Брейтвейт неточно стріляв з дистанції) та високим пресингом з боку гостей. Втім, Барселону це збило з пантелику. Забравши м'яч під власний контроль, каталонці відкрили рахунок вже на 4-й хвилині: Мессі запустив Семеду у прорив правим флангом на край штрафного, а той викотив передачу за спини захисникам на Грізманна – Антуан другим дотиком спокійно відправив сферу у ворота.

Барселона – Леганес: онлайн-трансляція матчу 1/8 фіналу Кубка Іспанії – як це було

На 9-й хвилині "блаугранас" провели другий гол з комбінації, започаткованої все тим же Мессі й завершеної Відалем. Артуро пробивав з метру, Куельяр парирував, а Грізманн тут же зіграв на добиванні – втім, взяття воріт скасували через офсайд у Альби. Леганес огризнувся дальнім пострілом Меси на 12-й хвилині (повз дальню стійку) та дуже неточним ударом Руйбаля на 14-й, однак ледь не пропустив на 17-й внаслідок поперечної передачі Де Йонга на лівий край штрафного – Фаті дотепно пропустив її на Альбу, а Жорді потужно пробив у правий нижній. Поруч з каркасом.

В другій половині першого тайму перевага Барселони стала тотальною, що вилилося у кілька моментів. Так, на 19-й хвилині Відаль стріляв з гострого кута в зовнішню сторону сітки, на 26-й Лангле слабенько пробивав головою з подачі Мессі, а на 27-й Грізманн завдав удару з лівого краю штрафного в правий нижній кут – рикошет від Авазіема врятував Леганес, але ненадовго. За кільканадцять секунд Лео навісив з кутового на ближню стійку, а Лангле замкнув головою під дальню – 2:0.

Барселона запропонувала 100 млн євро за Рішарлісона – Евертон відповів категорично

Леганес ледь не відіграв цей гол на 32-й хвилині після прориву Оскара Родрігеса на край карного майданчика та удару в дальню дев'ятку. М'яч рикошетом полетів над поперечкою на корнер, подачу з якого замикав Авазіем – вище воріт. Це був останній небезпечний момент у першому таймі. Поступово Барса забрала "круглого" під контроль і змусила сидіти гостей в обороні. "Пепінерос" доволі успішно тримали каталонців на дистанції, відправившись на перерву без третього пропущеного гола.

Старт другого тайму мало чим відрізнявся від завершення першого. Леганес оборонявся, навіть не думаючи про атаку, а каталонці ліниво катали м'яч на чужій половині поля, завдавши всього одного неточного удару на 53-й хвилині. Тренер гостей Хав'єр Агірре повірив, що зможе зачепитися за нічию, випустивши на поле Кевіна Родрігеса та Хаві Ерасо, однак вже на 59-й хвилині каталонці закрили інтригу. Мессі отримав передачу від де Йонга на хід правим флангом, увірвався на край штрафного, прибрав Авазіема, протаранив Сіоваса й пробив з рикошетом від Таріна – м'яч полетів під ліву стійку в протихід Куельяру. 3:0!

Барселона офіційно закрила питання з заміною Суаресу

Після цього все стало зрозуміло. Агірре випустив в атаку юного Пломера, а Сетьєн послідовно зняв з гри Відаля, Альбу та Грізманна, кинувши у бій Ракітіча, Фірпо та Артура. Каталонці продовжили катати м'яч на чужій половині поля без особливого загострення, а Леганес взагалі нічим не міг відповісти. Зрештою, такий хід гри призвів до четвертого гола: на 78-й хвилині Фаті запоров вихід віч-на-віч з Куельяром, Мессі зіграв на добиванні й влучив у Авазіема, який стояв на лінії – втім, тут же на м'ячі опинився Артур. На 89-й же Лео поставив крапку в матчі, реалізувавши вихід сам-на-сам з голкіпером.

Зрештою, Барселона впевнено довела матч до найбільшої перемоги під керівництвом Кіке Сетьєна – 5:0. Каталонці святкують вихід у четвертьфінал Кубка. Там на неї вже чекають Реал, Валенсія, Атлетік, Вільяреал, Сосьєдад та Гранада.

Неймар володіє цифрами на "Золотий м'яч" – форма всього життя, заради якої вартувало виходити з тіні Мессі