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Манчестер Юнайтед оголосив про перехід Бруну Фернандеша – відомі подробиці контракту

20:00 1209 Читать на русском
Манчестер Юнайтед оголосив про перехід Бруну Фернандеша – відомі подробиці контракту
Сульшер та Фернандеш / Сайт Манчестер Юнайтед

Манчестер Юнайтед офіційно узгодив трансфер півзахисника Спортінга Бруну Фернандеша.

Португалець підписав з новим клубом контракт на 5,5 років з можливістю продовження ще не один, інформує офіційний сайт "червоних дияволів".

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Раніше Спортінг заявив, що отримає за свого капітана 55 млн євро, які з бонусами можуть вирости до 80-ти. Бруну Фернандеш провів 17 матчів в поточному чемпіонаті Португалії в складі Спортінга, відзначившись 8 голами та 7 результативними передачами. За неофіційною інформацією, зарплатня хавбека в Манчестер Юнайтед складе 6 млн євро на рік.

Нагадаємо, перед Спортінгом Фернандеш захищав кольори Сампдорії, Удінезе, Новари та Боавішти. Також в активі новачка МЮ 2 голи у 19 матчах за збірну Португалії.

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