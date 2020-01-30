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Наполі підписав форварда збірної Італії

21:26 311 Читать на русском
Наполі підписав форварда збірної Італії
Андреа Петанья / Фото з відкритих джерел

Андреа Петанья отримав новий клуб, однак до кінця сезону захищатиме кольори СПАЛа.

Нападник СПАЛа Андреа Петанья офіційно став гравцем Наполі, повідомляє сайт "партенопейців". За 24-річного футболіста неаполітанці виклали 18 млн євро, однак поточний сезон футболіст дограє у складі своєї колишньої команди.

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Нагадаємо, професіональну кар’єру футболіста Петанья розпочав у Мілані у 2012 році, однак левову частку ігрового часу проводив в орендах. У січні 2016 р. за 1 млн євро перейшов до Аталанти, де провів три сезони. А в липні 2019-го був викуплений СПАЛом за 12 млн євро.

У поточному сезоні Серії А Андреа провів за СПАЛ 20 матчів, в яких забив 8 голів та віддав одну результативну передачу. Авторитетний портал Transfermarkt править за гравця 18 млн євро.

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Трансфери Італія Наполі Наполі Трансфери Чемпіонату Італії СПАЛ СПАЛ Андреа Петанья Андреа Петанья
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