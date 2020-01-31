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Мілан віддав Родрігеса в оренду ПСВ

07:30 221 Читать на русском
Мілан віддав Родрігеса в оренду ПСВ
Рікардо Родрігес / фото: ПСВ

Швейцарський захисник Рікардо Родрігес продовжить свою кар'єру в чемпіонаті Нідерландів.

Захисник Мілана і збірної Швейцарії Рікардо Родрігес перейшов в ПСВ на правах оренди, повідомляє прес-служба нідерландців.

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Деталі угоди не розголошуються. За неофіційною інформацією, оренда розрахована до кінця нинішнього сезону без додаткових опцій. Мілан за цей перехід отримає 1 мільйон євро.

Нагадаємо, Родрігес починав кар'єру в Цюріху, а з 2012 по 2017 роки захищав кольори німецького Вольфсбурга, звідки і перебрався в Італію.

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У поточному сезоні 27-річний футболіст провів за Мілан лише 5 матчів. Всього за "россонері" він відіграв 93 зустрічі. У його активі також 71 матч за збірну Швейцарії.

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Теги
Трансфери Трансфери Чемпіонату Італії Рікардо Родрігес Рікардо Родрігес Мілан Мілан ПСВ ПСВ Італія
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