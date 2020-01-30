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Алькасер став гравцем Вільяреала

20:33 275 Читать на русском
Алькасер став гравцем Вільяреала
Пако Алькасер (справа) / Сайт Вільяреала

Нападник дортмундської Борусії Пако Алькасер повернувся у рідний чемпіонат.

Вільяреал на своєму офіційному сайті оголосив про підписання гравця збірної Іспанії.

Ліон підсилився нападником Вільяреала

Контракт Алькасера з новим клубом розрахований до 30 червня 2025 року, фінансові подробиці угоди не повідомляються. Новачок виступатиме за "жовту субмарину" під номером 17. В поточному сезоні Алькасер зіграв 13 матчів за Борусію Д і зміг відзначитися 5 голами та 2 асистами.

Нагадаємо, до виступів у Бундеслізі 26-річний іспанець захищав кольори Барселони, Хетафе і Валенсії.

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Іспанія Німеччина Трансфери Трансфери Чемпіонату Іспанії Пако Алькасер Пако Алькасер Борусія Дортмунд Борусія Дортмунд Вільяреал Вільяреал
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