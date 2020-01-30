Барселона – Леганес – 5:0 – відео голів та огляд матчу

Барселона без особливих труднощів здолала Леганес в рамках 1/8 фіналу Кубка Іспанії. Дивіться відео голів та огляд матчу на "Футбол 24".

Вже на четвертій хвилині Антуан Грізманн голом окреслив перспективи Барселони на позитивний результат у матчі. В середині тайму Клеман Лангле, після навісу з кутового, головою переправив м’яч у сітку і зробив рахунок 2:0.

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По перерві за справу взявся Ліонель Мессі: отримавши передачу від де Йонга він увірвався на край штрафного і пробив під ліву стійку в протихід Куельяру. А за хвилину до закінчення матчу аргентинцю вдався вихід віч-на-віч. Між цими голами ще встиг відзначитись Артур.

5:0 і Барселона впевнено виходить в 1/4 фіналу Кубка Іспанії. де на неї вже чекають Реал, Валенсія, Атлетік, Вільяреал, Реал Сосьєдад та Гранада.

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