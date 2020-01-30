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Барселона – Леганес – 5:0 – відео голів та огляд матчу

30 січня 22:43 375 Читать на русском
Барселона – Леганес – 5:0 – відео голів та огляд матчу
Барселона – Леганес / Фото з відкритих джерел

Барселона без особливих труднощів здолала Леганес в рамках 1/8 фіналу Кубка Іспанії. Дивіться відео голів та огляд матчу на "Футбол 24".

4’ Антуан Грізманн
28’ Клеман Лангле
59’ Ліонель Мессі
78’ Артур
89’ Ліонель Мессі
 
4’ Антуан Грізманн
28’ Клеман Лангле
59’ Ліонель Мессі
78’ Артур
89’ Ліонель Мессі

Вже на четвертій хвилині Антуан Грізманн голом окреслив перспективи Барселони на позитивний результат у матчі. В середині тайму Клеман Лангле, після навісу з кутового, головою переправив м’яч у сітку і зробив рахунок 2:0.

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По перерві за справу взявся Ліонель Мессі: отримавши передачу від де Йонга він увірвався на край штрафного і пробив під ліву стійку в протихід Куельяру. А за хвилину до закінчення матчу аргентинцю вдався вихід віч-на-віч. Між цими голами ще встиг відзначитись Артур.

5:0 і Барселона впевнено виходить в 1/4 фіналу Кубка Іспанії. де на неї вже чекають Реал, Валенсія, Атлетік, Вільяреал, Реал Сосьєдад та Гранада.

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