Шахтар – Реал

Донецький Шахтар тренується без 7-ми гравців перед матчем проти мадридців у 5-му турі Ліги чемпіонів. Усмішка Зідана та сконцентрований Лунін – як Реал тренувався напередодні матчу проти донеччан.

Керманич "вершкових" заявив, що матч проти Шахтаря – найважливіший у групі ЛЧ. Головний тренер "гірників" Луїш Каштру також поспілкувався із пресою напередодні поєдинку.

Вінгер Шахтаря Тете назвав головне завдання "гірників" у битві з Реалом. Натомість Начо виділив головну небезпеку Шахтаря та назвав рецепт успіху в двобої з українцями.

Ліга чемпіонів

Київське Динамо оприлюднило заявку на матч проти Ювентуса. Хавбек Віталій Буяльський не зіграє з туринцями через травму – він "зламався" у зіткненні з Гармашем на тренуванні.

Ювентус – Динамо: жінка-арбітр вперше судитиме матч Ліги чемпіонів. Мюнхенська Баварія вирушить на матч з Атлетіко без Лєвандовскі та ще трьох зірок.

Тим часом Сергій Ребров ризикує пропустити матч проти Барселони через підозру на коронавірус. Натомість Хосеп Гвардіола заінтригував змінами у складі у матчі ЛЧ проти Порту.

Інші топ-події

Беньямін Вербіч став найкращим гравцем 11-го туру УПЛ, випередивши конкурента із Зорі. Також Прем'єр-ліга назвала ім'я найкращого тренера туру – фахівець здобув історичну перемогу.

Збірна Німеччини офіційно визначилася щодо подальшої співпраці зі штабом Льова. Крім того, визначився транслятор матчів ЛЧ і ЛЄ в Україні на 2021-2024 роки за рекордні гроші.